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駕駛大學前癲癇發作失控 路人伸手救援阻禍

2017-02-21  12:16

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市永康區台南應用科技大學前，今天上午9時左右，一輛自小客車因癲癇舊疾發作，車輛突然失控，逆向衝向人群，撞上一名騎車的婦人，幸好一名路人伸手進入車內拉起手煞車，及時阻止更大的傷害。

有網友拍下影片上傳「爆料公社」，永康警分局了解後表示，事故於今天上午8時50分，發生在

永康區中正路與中正七街口，甘姓民眾駕駛因舊疾癲癇發作，逆向緩慢滑行衝撞對向停等紅燈的1名騎士，造成騎士受傷，騎士及駕駛均送奇美醫院救治，警方調閱現場監視器，雙方酒測值均為0。

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  • 一名駕駛開車突然癲癇發作失控，逆向撞向人群。（記者劉婉君翻攝自「爆料公社」）

    一名駕駛開車突然癲癇發作失控，逆向撞向人群。（記者劉婉君翻攝自「爆料公社」）

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