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180公分酒醉男闖米干店砸店 被警KO帶回

2017-02-21  12:09

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市43歲的蔣姓男子，長的人高馬大，昨天下午帶著一身酒氣進入中壢區龍平路上1家米干店，不但不點餐，還把桌上的瓶瓶罐罐揮倒地上，嚇壞正在店內用餐的客人後大剌剌迅速離去，店家無端被砸店、地上滿目瘡痍，生意都快做不下去，氣的報警逮人。

中壢警方獲報到場，蔣男已經不在現場，員警立即依據店家描述蔣男的特徵及逃逸方向後，30小時後在平鎮區中山路發現蔣男，未料，已酒醉的蔣男看見員警拒絕盤查，沿路大吼大叫飆罵髒話，並作勢攻擊員警。

不過，訓練有素的員警也不是好惹的，見狀合力將180公分高大的蔣男壓制在地，經酒測值達0.7毫克，訊後依妨害公務、毀損罪嫌移送。

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  • 180公分酒醉男闖米干店砸店，被警KO帶回。（記者李容萍翻攝）

    180公分酒醉男闖米干店砸店，被警KO帶回。（記者李容萍翻攝）

  • 180公分酒醉男闖米干店砸店，被警KO帶回。（記者李容萍翻攝）

    180公分酒醉男闖米干店砸店，被警KO帶回。（記者李容萍翻攝）

  • 180公分酒醉男闖米干店砸店，被警KO帶回。（記者李容萍翻攝）

    180公分酒醉男闖米干店砸店，被警KO帶回。（記者李容萍翻攝）

  • 180公分酒醉男闖米干店砸店，被警KO帶回。（記者李容萍翻攝）

    180公分酒醉男闖米干店砸店，被警KO帶回。（記者李容萍翻攝）

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