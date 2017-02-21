| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

前基隆市長林水木 投資醫美被騙近千萬

2017-02-21  12:02

〔記者錢利忠／台北報導〕天道盟大哥凌志成的同居人曾珮榕，利用經營醫美診所機會，對外以研發抗衰老針劑名義募資，吸金數千萬元，曾女還透過黑幫友人結識前基隆市長林水木，招攬林投資詐騙近千萬元；曾女辯稱只是借貸，否認吸金詐騙，並稱此案與凌志成無關；台北地檢署今天依違反銀行法、詐欺等罪，將曾珮榕及其3名下線起訴，凌志成則不起訴。

檢方調查，101年至105年初，曾珮榕利用經營極漾全方位診所、極致全方位診所等2間診所名義，對外宣稱診所與健保署簽約，正研發抗衰老針劑，若研發成功可退回3億元保證金等理由，以每月投資金額12％至400％報酬，對外招攬投資。

104年底，曾珮榕透過黑幫友人搭上線，結識前基隆市長林水木，以每3個月分紅15％，1年分紅60％的話術，成功勸說林水木掏出近千萬元，投資她旗下的2間醫美診所，未料，105年初，曾珮榕即被查獲非法吸金，林水木連一塊錢紅利都沒拿到，即血本無歸。

曾珮榕為償還積欠林水木的款項，拿金主白佩環所提供的上百萬元支票交付，事後該張支票卻跳票，林水木還為此怒控曾珮榕、白佩環詐欺；白佩環因被認定是吸金案的受害者，今天則獲不起訴。

廣告
  • 前基隆市長林水木。（資料照，記者盧賢秀攝）

    前基隆市長林水木。（資料照，記者盧賢秀攝）

  • 嫌犯曾珮榕。（資料照）

    嫌犯曾珮榕。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 凌志成 曾珮榕 林水木
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧日式燒肉
清爽餐✧苦瓜什錦炒
滷味✧五香紅棗雞翅
蒸出Ｑ彈包子饅頭！
轉寄

標題：前基隆市長林水木 投資醫美被騙近千萬


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月21日‧星期二‧丁酉年正月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.