前基隆市長林水木 投資醫美被騙近千萬

2017-02-21 12:02

〔記者錢利忠／台北報導〕天道盟大哥凌志成的同居人曾珮榕，利用經營醫美診所機會，對外以研發抗衰老針劑名義募資，吸金數千萬元，曾女還透過黑幫友人結識前基隆市長林水木，招攬林投資詐騙近千萬元；曾女辯稱只是借貸，否認吸金詐騙，並稱此案與凌志成無關；台北地檢署今天依違反銀行法、詐欺等罪，將曾珮榕及其3名下線起訴，凌志成則不起訴。

檢方調查，101年至105年初，曾珮榕利用經營極漾全方位診所、極致全方位診所等2間診所名義，對外宣稱診所與健保署簽約，正研發抗衰老針劑，若研發成功可退回3億元保證金等理由，以每月投資金額12％至400％報酬，對外招攬投資。

104年底，曾珮榕透過黑幫友人搭上線，結識前基隆市長林水木，以每3個月分紅15％，1年分紅60％的話術，成功勸說林水木掏出近千萬元，投資她旗下的2間醫美診所，未料，105年初，曾珮榕即被查獲非法吸金，林水木連一塊錢紅利都沒拿到，即血本無歸。

曾珮榕為償還積欠林水木的款項，拿金主白佩環所提供的上百萬元支票交付，事後該張支票卻跳票，林水木還為此怒控曾珮榕、白佩環詐欺；白佩環因被認定是吸金案的受害者，今天則獲不起訴。