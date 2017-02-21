市長趕行程…新北5分局長、保大隊長「旋風」交接

新北市長朱立倫（中），今天參加新北市警察局4位分局長、保大大隊長佈達交接，升任警政署保防組長的陳木樹（左2）將印信交給新接任的海山警分局長黃勢清（右1）。（記者吳仁捷攝）

2017-02-21 11:38

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警察局今天為海山分局長黃勢清、土城分局長王順益、三峽分局長張錦成及保大大隊長李忠萍等舉辦佈達交接典禮，由於監交的新北市長朱立倫趕行程，只在場停留約10分鐘，不待介紹新任官介紹，「旋風式」交接、合影後離去，他簡短致詞時，勉勵新任者「無縫接軌」拚治安，感謝卸任者對新北市治安的貢獻。

新北市警察局說，配合警政署調整全國各警察機關人事作業，依適才適所、職務歷練等原則，配合4名分局長、大隊長職務，原海山分局分局長陳木樹調陞警政署保防組組長，由原土城分局長黃勢清接任，土城分局分局長由原三峽分局長王順益接任，三峽分局分局長由原金山分局長張錦成接任，金山分局長由原公共關係室主任林武宏接任，原保安警察大隊大隊長楊華中榮調臺南市政府警察局玉井分局分局長，保大大隊長一職由原後勤科科長李忠萍接任。

朱立倫說，感謝卸任幹部對市內治安、交通的付出，更期許新任分局長、大隊長在原有的優良傳統、基礎全力以赴，推動各項警政工作，為市民營造安全優質的居家生活環境。