老翁疑久病厭世 住家上吊身亡

2017-02-21 11:35

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區新興街一處民宅，今日清晨驚傳老翁在住家上吊，警消獲報趕赴現場，發現92歲楊姓老翁已明顯死亡多時，鑑識人員勘驗，死者無其他外傷，現場也無打鬥痕跡，初步排除外力介入。

家屬向警方透露，死者有多項慢性疾病，疑似久病厭世才會輕生，但現場未留下遺書，詳細死因仍待檢警相驗後釐清。

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