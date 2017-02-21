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「腳尾飯」虎尾翻版案 周俊賢等5人檢肅到案

「腳尾飯」虎尾翻版案主嫌周俊賢等5人被檢警檢肅到案。（記者廖淑玲翻攝）

2017-02-21  11:39

〔記者廖淑玲／雲林報導〕因殯葬利益之爭引發的「腳尾飯」虎尾翻版案，雲林檢警宣布偵破，虎尾警分局今天將涉案的主嫌周俊賢、雲林葬儀商業同業公會理事長黃明政父子3人等治平對象5人檢肅到案，警方下午1點將說明偵辦破案經過。

前虎尾殯葬所陳姓所長，因整頓虎尾惠來公墓殯葬場及祭祀物品業務，引發殯葬業者不滿遭毆打住院，期間業者又多次鬧事，甚至持槍、開槍恐嚇等衝突不斷，被喻為「虎尾腳尾飯翻版」，嚴重危害社會秩序，警方鍥而不捨偵辦，將該不法暴力集團周俊賢等人檢肅到案，大快人心。

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  • 雲林葬儀商業同業公會理事長黃明政（左）與其父親黃賜福（右）都被檢肅到案。（記者廖淑玲翻攝）

    雲林葬儀商業同業公會理事長黃明政（左）與其父親黃賜福（右）都被檢肅到案。（記者廖淑玲翻攝）

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