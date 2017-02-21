美肌美膚商品 有黑心貨！

2017-02-21 11:24

［記者楊政郡／台中報導］林姓婦人在101年委託製造的「樂活肌密」美容組，產品有效期限標示2年，104年將過期貨重新黏貼有效期限至「106年元月」，出售3萬餘元一批給一鑫公司，此案竟是一鑫公司有股東退股，領到20幾盒「樂活肌密」，回家將貼紙撕除後發現還有原來的貼紙，105年4月調查局介入調查，檢方依偽造文書、詐欺等犯行起訴。

起訴書指出，林婦在101年委託「首復生技公司」生產「樂活肌密」美容組（是屬於精華原液及精華潔容霜），然後標示產品有效期限2年（103年5月14到期），但是產品過期後，林女涉嫌重貼有效期限標示至106年元月。

而在104年林婦入股一鑫公司，出售68組「樂活肌密」售價3萬600元給一鑫公司，而同年一鑫公司成姓股東要退股，領到20幾組「樂活肌密」，回家將貼紙撕除，才發現裡面還有原貼紙，其有效期限是「103年5月14日」已被用黑色奇易筆塗銷。

林婦辯稱她早有說產品已過期，但據「首復生技公司」的說法，如果未添加美白成分，有效期限可達5年。

檢察官傳喚首復生技負責人，他說美容組含胺基酸最多能用3年，精華液可到5年，兩者混和有效期限要定3年，林婦的「樂活肌密」有含胺基酸，最多只有3年，他曾經接到女性消費者打電話來罵他們賣過期商品。

檢察官發現林婦變造「有效期限」是事實，觸犯偽造文書、詐欺等罪，從重依偽造文書處刑。