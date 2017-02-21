手機嗆情敵「妳離開他，我才救他」 邱女遺棄罪重判
2017-02-21 11:16
〔記者楊國文／台北報導〕連鎖房仲張姓店長另結新歡，欲與同居女友邱逸婷分手遭拒，兩人爭吵後張男氣極狂吞安眠藥等藥180顆，倒地抽搐、脫糞，邱女發現後仍怒氣未消，不僅打手機嗆情敵蔡姓女子「妳願意離開他，我才願意救他」，並一度阻撓趕來救人的蔡女、消防人員，導致張男延誤送醫死亡，高等法院更一審今依遺棄罪重判邱女1年6月徒刑；仍可上訴。
判決指出，現年35歲的邱逸婷和大她兩歲的張姓店長在北市同居，張男卻又與另名蔡姓女子交往，98年7月張男與邱女攤牌，坦承劈腿並提議分手，但遭邱女拒絕，兩人談判數小時仍斬不斷情絲，張男心情鬱悶，竟萌生自殺念頭，獨自進入臥室，吞食女友治療心律不整的用藥及安眠藥，共約180顆陷入昏迷，一小時後，邱女才發現張男半裸倒地，脫糞、抽搐且意識模糊。
檢警調查，邱女發現後未立即將張男送醫，反而是怒氣未消，打手機嗆蔡女，要求她「妳願意離開他（張男），我才願意救他」，蔡女先口頭答應，由友人陪同趕赴現場關切。
不料，邱女不讓蔡女進屋，要求蔡女在屋外等候，蔡女查覺有異，緊急報警，消防隊員據報趕來救人，但遭邱女以「張男在休息」為由，擋在門外3分33秒。經救護人員不斷勸說下，邱女雖然開門，張男送醫仍因多重性中毒而不治。
張男家屬質疑邱女逼吞藥物害死兒子，檢方偵查後依殺人罪起訴。但邱女在法院辯稱，當時她不知張男命危，且僅查問消防員身份，沒有阻撓，此外，驗屍報告認定張男在救護員抵達前已嚴重脫糞，送醫幾無救活機會，且其身上無遭強灌藥物的傷勢，沒有證據證明邱女殺人，北院僅依遺棄罪輕判邱女4月徒刑。
高等法院審理後改判邱女10月徒刑，高等法院更一審認定邱女涉遺棄罪嫌情節重大，今加重改判1年6月。邱女今未到庭聆判。
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