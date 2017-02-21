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拍扁麵包師的麵包「很特別」 鄉民看到後嚇歪了...

鄉民笑說，「那個羅勒麵包快笑死」。（圖擷取自PTT）

2017-02-21  11:31

〔即時新聞／綜合報導〕拍前總統陳水扁散步影像的的麵包師傅黃士福，近期因負面新聞登上版面，有鄉民找出他做的麵包與大家分享，沒想到不少人看到後都嚇到了...。

黃士福開店後風波不斷，先被爆私募款，與乾姊合開麵包店，還因資金爭議鬧翻，乾姐更控誹謗。鄉民在PTT上PO出數張黃士福先前上傳臉書的麵包照，與正常麵包的「對比圖」，包括黑糖太陽餅、造型蛋糕、法國羅勒麵包等。

鄉民見狀後，則被嚇歪，「我笑了！真有勇氣！」「那個羅勒真的有夠....」、「那個羅勒麵包快笑死」、「好像被輻射過」、「喔我到底看了什麼？」「我快笑死XD」、「中華民國美學XD」、「哎呀 我的眼睛業障重啊」。

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  • 造型蛋糕讓鄉民嚇到了。（圖擷取自PTT）

    造型蛋糕讓鄉民嚇到了。（圖擷取自PTT）

  • 鄉民說，蛋糕「好像被輻射過」。（圖擷取自PTT）

    鄉民說，蛋糕「好像被輻射過」。（圖擷取自PTT）

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