給千元就想打發？ 7旬退休師性侵菲傭重判

2017-02-21 11:12

〔記者項程鎮／台北報導〕曾任教職的7旬吳姓老翁趁太太外出，強脫菲籍外傭Amy（化名）衣服再指姦，事後想給1000元打發了事，Amy拒收，並打電話向勞委會（後改制為勞動部）的保護專線求救，最高法院維持高等法院見解，依強制性交罪重判3年2月徒刑確定。

判決指出，家住桃園退休教師吳男夫婦，從101年2月23日起，僱用Amy照顧他們，隔年11月24日清晨7點21分，吳男的太太外出，其他家人還在睡覺，吳男趁Amy在客廳拿手機之際靠近她，Amy左閃右躲跌落沙發上。

此時吳男壓住Amy身體，以左手抓住她的雙手，強脫她的衣服和內褲，再把右手手指插進Amy下體，Amy掙脫後，連忙打給勞動部的外勞保護專線，警方獲報逮捕吳男。

高院認為，吳男是受過高等教育的退休教師，不顧外傭拒絕和哭泣，竟下手性侵，雖然Amy下體沒驗出吳男的DNA，但根據外勞保護專線錄音，及Amy事後和友人SKYPE的內容等證據，顯示確遭吳男性侵，考量他承認犯行並已賠償對方57萬元，獲得原諒，判處3年2月徒刑，被告不服上訴後被最高法院駁回。