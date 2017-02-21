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砸車窗竊信用卡 一夜狂盜刷近萬菸酒還沒享用 就吃免錢飯

2017-02-21  11:04

〔記者黃建華／高雄報導〕家住林園區的52歲程姓男子，缺錢花用，竟動起歪腦筋拿石塊砸破路旁汽車車窗，搜刮財物偷走信用卡，先在加油站盜刷800元得逞，隨即連跑4家百貨買場盜刷數千元菸、酒，直到第4家「小北百貨英明店」要求核對刷卡人基本資料，程男心虛逃離；高雄地檢署今將程男依竊盜、偽造文書、詐欺等罪提起公訴。

檢方起訴指出，52歲程姓男子因缺錢花用，前年5月23日深夜11點多，在大寮區新三街以石塊砸破蘇姓男子的汽車車窗，偷走蘇男的渣打銀行信用卡，隨即於翌日凌晨3點多於林園區中芸三路的加油站加油盜刷800元得逞。

程男唯恐天亮車主發現信用卡被竊掛失，隨即趕在天亮前，連跑林園、大寮、小港、前鎮4家百貨或超商賣場，狂刷採購菸、酒與日用品，每筆從1400多元到3000多元不等，並冒填蘇姓卡主的姓名，其中，前3家超商被程男盜刷得手，第4家位於前鎮二聖一路的小北百貨英明店，程男欲盜刷3325元菸酒與日用品，店員見程男簽名筆跡與卡主原始簽名不符，要求核對持卡人基本資料，程男心虛落跑。

案經蘇姓被害人天亮發現汽車被砸，信用卡被竊盜刷而報警，林園警分局循線偵破程男涉案將他逮捕送辦，遭檢方聲押獲准。

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  • 菸酒，示意圖。（記者黃建華攝）

    菸酒，示意圖。（記者黃建華攝）

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