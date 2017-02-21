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無名男屍卡大寮區排水溝鐵柵欄 疑遭沖刷而下

2017-02-21  10:52

〔記者洪臣宏／高雄報導〕一具無名男屍今天上午被人發現卡在大寮區大排水溝鐵柵欄，除了腿部疑有被沖刷而下2處挫傷，身上沒有明顯外傷，林園警分局正查察死者身分及死因。

該具男屍卡在光明、溪寮路口大排鐵柵欄，身上沒有佐證身分的證件，年紀約30至40歲。

林園警分局指出，現場沒有交通工具，懷疑死者腿部的挫傷疑為遭湍急水流沖刷而下造成，不是致命傷，高雄農田水利會已經停止放水，將待水面降低後查察任何蛛絲馬跡。

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  • 大寮區排水溝發現無名男屍。（記者洪臣宏翻攝）

    大寮區排水溝發現無名男屍。（記者洪臣宏翻攝）

  • 無名男屍卡在排水溝柵欄，沒有被繼續沖刷。（記者洪臣宏翻攝）

    無名男屍卡在排水溝柵欄，沒有被繼續沖刷。（記者洪臣宏翻攝）

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