高市三線一星警官交接 副市長：治安沒蜜月期
高市警局舉行三線一星高階警官交接典禮，由警察局長陳家欽（右）監誓。（記者黃良傑攝）
〔記者黃良傑／高雄報導〕高市今早進行高階警官交接典禮，包括港警總隊長、分局長等三線一星警官12人，警政署未派人南下監交，由副市長許立明主持、監交，許立明感謝官警對高雄治安的犧牲奉獻，也期勉新任分局長治安不能有蜜月期，強調市府於三月將結合民間成立反毒基金會，幫助煙毒犯重返社會。
調、升的12位三線一星高階警官，分別為警政監劉耀欽升任高雄港務警察總隊總隊長、小港分局長楊台興調桃園市警局蘆竹分局分局長、岡山分局長塗馬慶調秘書室主任、左營分局長朱泰調三民二分局長、林園分局長李謀旺調左營分局長、旗山分局長蔡文峰調林園分局長、六龜分局長陳錦坤調旗山分局長、刑事局偵查科長陳世煌調升六龜分局分局、三民一分局長黃文哲調小港分局長、保大大隊長戴台捷調升三民一分局長、行政科長洪振順調升保大大隊長、公關室主任謝進賢調升岡山分局長。
包括高雄地檢署、橋頭地檢署檢察長、市議會副議長都到場觀禮，副市長許立明致詞表示，社會治安一直是民眾最關心的重點工作，市警局肩負全體市民最深的信賴與期待，新治安團隊上路沒有適應期，新任分局長、大隊長必須立即就戰鬥位置，以決心與魄力來拼治安，讓民眾了解市警局對治安推動的用心。
許立明感謝陳家欽局長帶領的治安團隊，防飆、緝毒、防搶、防竊、服務等工作，都有非常好的成效與品質，另在降低車禍事故的努力，也是十分用心，讓高市103年A1車禍死亡件數226人，在去年一整年人數大幅降至164人。
警方在緝毒上更是績效卓著，除配合市府相關團隊建立縝密防毒宣導網絡，也配合地檢署指揮，大力執行查緝毒品行動，全面清查毒品藥頭上游，突擊易集體施用毒品之高風險場所，徹底瓦解毒品氾濫問題。
許立明也代表市長、市民們，向辛苦維護治安、交通的警察團隊致意，期勉警方繼續務實為民服務，嚴守依法行政立場，實現市長「高雄幸福宜居」願景，為這座城市打造更安全、幸福的「零恐懼」生活環境。
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高市三線一高階警官交接典禮上，副市長許立明期勉新任分局長治安沒有蜜月期和假期。（記者黃良傑攝）
高市警局舉行12名高階警官交接典禮。（記者黃良傑攝）
高市警局舉行12名高階警官交接典禮。（記者黃良傑攝）
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標題：高市三線一星警官交接 副市長：治安沒蜜月期
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