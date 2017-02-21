通霄鎮農會改選 參選人徐學承坦承行賄獲交保

2017-02-21 10:32

〔記者彭健禮／苗栗報導〕基層農會第1階段會員代表選舉剛落幕，苗栗地檢署昨天大動作指揮警調單位，查察通霄鎮農會會員代表選舉賄選案，每票賄選行情3000元，搜索18處所，約談參加總幹事遴聘的徐學承、當選會員代表、會員、樁腳等29人到案。經檢方漏夜偵訊，徐學承與2名樁腳坦承，今天凌晨2點，徐以10萬元交保，另張姓、陳姓2名樁腳5萬元交保，其餘請回。

通霄鎮農會總幹事之爭，現任總幹事許道坤，面臨徐學承力拚，兩陣營競爭激烈，選前賄聲賄影，傳出會員代表選舉一票3000元，前天的會員代表選舉結果，徐學承系統獲25席、許道坤獲20席，徐派占了上風。

苗栗檢方接獲賄選情資，昨天指揮苗栗縣調查站、苗栗縣警察局刑警大隊等單位搜索18處所、查扣疑似賄款5萬多元，並帶回徐學承、當選會員代表、會員、樁腳等29人進行訊問。其中1名林姓會員坦承受賄，當場繳出3000元，另有多位會員也坦承收賄，也有當選會員代表坦承用自己的錢買票，每票3000元。

苗栗地檢署主任檢察官蔡偉逸表示，經檢察官漏夜偵訊，徐學承坦承由自己及委託樁腳進行買票，每票3000元，另張姓、陳姓樁腳也坦承行賄。訊後，於今天凌晨2點，徐以10萬元交保，另張姓、陳姓2名樁腳5萬元交保，其餘請回。

蔡偉逸指出，基層農會選舉，檢方接獲9件賄選疑案，已簽分選他案調查。