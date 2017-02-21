告別檢座人生！彰檢「食安雙煞」 鄭智文當律師去
〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化地檢署「食安雙煞」之一，多次被法務部表揚的檢察官鄭智文，即將告別「檢座人生」！高中學歷的他，當過板模工，在市場幫媽媽賣過雞，靠著自己苦讀考上司法官，8年檢座生涯辦過過塑化劑案、大統混油案、電鍍毒水案、空污案等，跟人民生活相關的彰檢大案，他無役不與，且都風風火火的辦出成績，但因為「個人生涯規畫」將於下個月轉任律師。
他的離職，在網路「檢察官論壇」引起熱議，有檢察官甚至以「體制殺死熱情的檢察官！」形容。鄭智文的最佳拍擋（同為食安雙煞之一）葉建成主任檢察官仍希望他「早日看破紅塵，回歸檢座生涯」，彰化地檢同仁也對他喊話，隨時歡迎他「歸隊」。
鄭智文將在2月28日離職，3月2日成立律師事務所。對於「離職的真正原因」，鄭智文三緘其口，謹說「20歲做板模工時，有兩個夢，一個夢是為家人，就是當司法官，另一夢是屬於自己，即想開建設公司，蓋安全的房子，現在先當律師蓄積實力」。
他說，8年檢座生涯，經歷了許多大案，這些案子都跟自己周遭生活有直接關係，從不懂到熟練，在學長姐的帶領下，案子要從何入手，如何不被相關勢力牽絆，在同仁的協助下，食安案件、廢水、空污等案件的偵辦都已有傳承的基礎，「我想嘗試新的人生」，他特別謝謝前襄閱黃智勇，當年帶他如何與官僚系統以及媒體打交道，否則早就陣亡了。
他說，不管是辦食品案、廢水案、塑化劑案、空污案、瘦肉精案時，有很大感慨，「你們怎麼敢這樣做？」古意的被告回答「不這樣做就賺不到錢」，他相當感慨，如果連單純的生意人，要用傷害土地才能賺錢的話，那這社會絕對有問題！「彰化已經建立一套追訴機制，想用繳罰金了事者，還被直接關進牢裡」，對於空污，也能用「公共危險罪法辦」，其本上「食安的辦案也早已上軌道，基本上彰檢能再開發的案子已有限，我覺得自己可以退下來，做自己更想做的事」。
他表示，對於蓋房子，他並不陌生，經歷檢座生涯後，他更知道坊間都從哪裡偷工減料，他了解如何用最務實的方式蓋一間「安全的厝」，要報效社會「不一定只做檢察官」。
手握權力寶劍的檢察官轉換成跟客人折衝律師，兩人角色對調，他坦言，在去年11月前，他從未想過自己會當律師，但「檢察官有很多類型，律師也有很多類型」，他並不會認為會與舊同事在法庭上衝突，他一樣會拿出檢察官追根究底的精神做一個出色的律師。他也不認為，「律師就是生意人」，時代在變，也許以前律師的生意必須靠應酬，「現在講求專業」，他可以提供正確的法律見解給當事人，也不會為了賺錢而出賣自己的良知和靈魂。
葉建成說，很捨不得，因為鄭智文對案件的敏感度高、積極度夠、辦案又認真，實在是國家難得的人材，如今要走，是國家的損失。
一名鼓勵鄭智文轉戰律師的法界人士說，鄭智文的個性放浪不羈，像拚命三郎！他不喜歡受官僚體制限制，「他能在檢察體系活到現在，算是奇蹟」，鄭不論到哪個領域都會很優秀，因為過去8年表現傑出，大家就把他定位了，其實他轉戰律師，憑著他對生活的敏感度，和對法律的專業了解，應該可以從民間為民眾發聲。
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