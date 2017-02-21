涉攀附王永慶女婿名聲行騙 假緬甸代表起訴

2017-02-21 10:30

〔記者謝君臨／台北報導〕檢調接獲檢舉，指男子余政忠、羅羣耀疑攀附王永慶女婿、設計師方國強名聲，以「緬甸代表處」名義，誆騙外勞仲介業者300餘萬元；2人另偽造「德朗公司」香港滙豐銀行5億歐元信用狀，誘騙某企業投資歐元50萬元未遂；台北地檢署今依詐欺等罪，起訴余、羅2人及3名共犯。

檢調偵辦此案時，發現余政忠、羅羣耀疑攀附王永慶女婿、設計師方國強名聲，將公司地址登記在方國強公司所承租的大樓內，檢方為釐清案情，去年10月28日曾以證人身分傳喚方男說明，訊後請回。

對此，方國強曾發聲明稿表示，他並不認識余政忠，與羅羣耀僅有點頭之交，對於2人聲稱仲介緬甸移工，藉此招攬投資，並且偽造香港滙豐銀行5億歐元信用狀毫不知情，為杜絕各方疑慮，將對余、羅提出刑事告訴自清。

檢調調查，余政忠、羅羣耀於去年7月間，成立「台北經濟貿易中心─緬甸代表處」（TAIPEI ECONOMIC&TRADE CENTER LIMITED），以「緬甸代表處」名義租用台北世貿中心國貿大樓為辦公室，誆稱該代表處為緬甸聯邦共和國政府就緬甸勞工輸出的唯一授權單位，誆騙國內外勞仲介業者300餘萬元。

此外，余政忠還冒充緬甸代表處人員身分，向國內銀行吹噓可協助在緬甸設立分行，及從事緬甸國內交通等工程開發融資業務，藉以騙取銀行簽定投資備忘錄，以遂行後續不法犯行。

檢調追查，余政忠、羅羣耀見國貿大樓有多家知名企業設有辦公室，乃以「德朗公司」名義，對外訛稱德朗已獲得「台北經濟貿易中心─緬甸代表處」同意，取得緬甸地區賓士汽車代理權，並偽造德朗公司香港滙豐銀行歐元5億元（逾178億元）的信用狀，欲誘騙某企業投資歐元50萬元（約1781萬元）未遂。

調查局台北市調查處接獲檢舉，獲悉余政忠、羅羣耀詐騙行徑後，向外交部亞東太平洋司查證，緬甸駐台機構係「緬甸聯邦共和國駐台北貿易辦事處」，並非余政忠設立之「台北經濟貿易中心─緬甸代表處」，關於我國與緬甸的勞務合作，也未透過任何仲介或其他授權機構。

調查局日前報請台北地檢署偵辦，於去年10月26日搜索余政忠辦公室，並約談余政忠、羅羣耀到案，檢方訊後依涉犯詐欺等罪，向法院聲押禁見余政忠獲准，羅羣耀則獲5萬元交保。

去年11月，檢調再約談共犯曾俊翰、盧柔辰及另名陳姓男子，訊後曾、盧以10萬元交保，陳3萬5千元交保。