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假LINE真詐財 警及時攔阻60萬詐騙案

2017-02-21  10:08

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市一名黃姓男子接獲好友傳來LINE說與人發生車禍糾紛，需60萬元和解，向他借錢應急，黃男趕緊提領60萬元要到指定銀行存，途中經派出所並尋求協助，經警確認是詐騙集團及時攔阻，才未讓歹徒得手。

高雄市三民二分局鼎山所警員洪臣府，日前下午值勤時，54歲黃男 神色緊張、十分惶恐地走進到派出所內，請求員警幫幫忙，黃男表示，接獲好友傳LINE說與他人發生車禍糾紛，對方要求60萬元才肯和解。

黃男說，友人身上沒有那麼多錢，要先向他借錢應急，由於他與對方情同兄弟，急著要幫好友的忙，趕緊前往銀行提領60萬元出來，欲拿到好友指定的銀行存入，途中剛好經過派出所，因此進來請求協助。

員警洪臣府瞭解事情經過後，肯定地告知黃男是詐騙集團的陷阱，並協助聯絡其好友，好不容易聯繫到黃男的好友，確認他無與人車禍糾紛，黃男才放下心中大石，頻頻向員警道謝，也慶幸自己尋求警方幫忙，才未讓詐騙歹徒得手。

鼎山所所長甘文豪表示，詐騙手法日月異，民眾應保持警覺心並查證，牢記「一聽、二掛、三查證」口訣，才能避免遭詐騙。

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  • 黃男（右）接獲好友傳來LINE說與人發生車禍糾紛，他提領60萬元要到指定銀行存，途中尋求警協助。（記者方志賢翻攝）

    黃男（右）接獲好友傳來LINE說與人發生車禍糾紛，他提領60萬元要到指定銀行存，途中尋求警協助。（記者方志賢翻攝）

  • 黃男（右）接獲好友傳來LINE說與人發生車禍糾紛，他提領60萬元要到指定銀行存，途中尋求警協助。（記者方志賢翻攝）

    黃男（右）接獲好友傳來LINE說與人發生車禍糾紛，他提領60萬元要到指定銀行存，途中尋求警協助。（記者方志賢翻攝）

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