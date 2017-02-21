鳳警偵查隊深夜出擊 4天破2處職業堵場

2017-02-21 09:46

〔記者陳文嬋／高雄報導〕鳳山偵查隊深夜主動出擊，連破2處職業賭場！

鳳山偵查隊日前獲報鳳山區瑞隆東路「泰式風情SPA養生館」內藏有職業賭場，經員警喬裝成顧客上門探勘，發現業者以按摩為掩護，多角化經營，1至2樓為按摩舒壓區，3至4樓為職業堵場。

偵查隊副隊長林士元2月17日深夜近10時許，率領新甲派所及快打警力前往查緝，當場查獲賭場黃姓主持人、黃姓屋主及賭客等14人，以紙質天九牌聚賭，現埸查扣天九牌4副、骰子1盒、抽頭金2000元，起獲賭資1萬5600元，將黃姓屋主、黃姓主持人等2人依賭博罪嫌送辦，其餘賭客12人依社會秩序維護法裁罰。

偵查隊昨晚深夜據報鳳山區1棟6樓透天厝藏有賭場，偵查隊長王春生率隊員及快打警力，20日凌晨近1時至該處埋伏，發現該屋為麻將職業賭場，當場查獲王姓主持人、賭客等8人聚賭，查扣賭資6萬2500元等證物，王姓主持人為經營該賭場，特定將整棟透天民宅租下做掩護，仍遭警方依營利賭博罪移送，其餘賭客依社會秩序維護法裁罰。