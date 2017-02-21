驚悚！飛車撞分隔島 車頭瞬間爆爛全毀
2017-02-21 09:37
轎車撞擊分隔島，車頭瞬間爆爛全毀，所幸駕駛僅受輕傷。（記者湯世名翻攝）
〔記者湯世名／彰化報導〕真是命大！1名24歲黃姓男子今天清晨開車行經彰化市中央路時，轎車突然失控直撞中央分隔島號誌桿，車頭瞬間爆爛後彈開，撞擊點的柏油路面也被剷起，現場隨處是油漬、零件，一片狼藉，消防人員趕抵現場搶救，發現黃男夾在車內但意識清醒，將他救出後送醫，所幸僅受輕傷，警方初步調查黃男酒測值0，疑精神不濟肇禍，已進一步釐清肇事原因。
彰化警分局交通分隊調查，今天清晨5時30分，這名黃姓男子開車從台中市下國道1號彰化交流道，右轉中央路後直行，卻在行經中央路、崙平路口處時，整輛車竟筆直朝中央分隔島衝去，直接撞上分隔島的號誌桿，車頭瞬間潰縮爆爛全毀，旋即彈開到一旁，黃男受困車內動彈不得。
警方及消防單位據報派員趕抵現場，將受困駕駛座的黃男救出送往彰化基督教醫院急救，所幸黃男僅受輕傷，消防員納悶說「到底是怎麼開的？真是命大！」黃男則說，他是今天早上從台中市開車來彰化市上班，沒想到行經該處時一時恍神，撞上分隔島也把他嚇壞了。
警方對他酒測，酒測值為0，肇事現場一片狼藉，地面上都是從該車灑出來的油漬與噴濺的零件，甚至連路面柏油都被剷起，可見撞擊力道猛烈。警方初步研判是黃男精神不濟釀禍，已進一步釐清肇事原因。
轎車撞擊分隔島，車頭爆爛全毀，拖吊車將肇事車輛吊離。（記者湯世名翻攝）
轎車撞擊分隔島，車頭瞬間爆爛全毀，肇事過程被路口監視器拍攝。（記者湯世名翻攝）
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