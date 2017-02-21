2男闖檳榔攤持鐵棍傷人 警鎖定對象追緝中

2017-02-21 09:18

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山區今驚傳2名歹徒闖入檳榔攤，持鐵棍痛毆齊姓男子後駕車離去，造成他頭部撕裂傷，送醫幸無生命危險，警方已鎖定對象追查中。

警方調查，齊姓男子至檳榔攤，陳姓女員工談話，2人是情侶關係，遭2名歹徒駕車至該檳榔攤，並下車持鐵棍毆打齊男，造成他頭部撕裂傷，經送往長庚醫院急救，目前無生命危險。

警方劇報趕赴現場，2名行兇男子已揚長而去，警方已鎖定其中1名行兇的歹徒是陳女的黃姓前夫，研判是感情糾紛，全案警方調查中。