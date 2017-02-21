蝶戀花遊覽車還在外到處跑 綠委：應盡快扣押

2017-02-21 10:14

〔即時新聞／綜合報導〕 蝶戀花旅行社賞櫻團發生遊覽車翻覆的重大死傷車禍後，有民眾向立委檢舉，發現車身漆有「蝶戀花旅行社」字樣的遊覽車仍在外趴趴走，除了元友通運，還有車子靠行在安富和金海岸通運公司。立委鄭寶清表示，現在到處都有民眾通報蝶戀花旅行社的遊覽車在外頭跑，檢調執行扣押應該要加快動作，別讓民眾去質疑政府公權力的執行。

據《聯合新聞網》報導，蝶戀花旅行社所雇用的司機和導遊皆無保勞保，而蝶戀花創辦人周比蒼曾承諾要「散盡家財」負起賠償責任，不過周比蒼及蝶戀花擁有的遊覽車似乎不只靠行在友力、元友通運。有民眾甚至拍到一輛「安富通運」的遊覽車，後方駕駛人標示竟是「周比蒼」。

鄭寶清辦公室轉述公路總局的回覆表示，因為不是友力通運名下的車，故不在新竹監理所吊銷名單，若是蝶戀花資產，要視律師提出的假扣押範圍及內容。