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台南民宅失火 4人一度受困幸被即時救出

南市安平區一家茶飲店門市4樓頂樓冒出濃煙。（記者王俊忠翻攝）

2017-02-21  08:38

〔記者王俊忠／台南報導〕南市安平區安平路上一家賣冬瓜茶茶飲的透天厝門市，今天清晨7點51分許傳出4樓頂樓冒出火煙，消防局緊急出動4個分隊9輛各式消防車與10多位消防員前往搶救，火勢在10分鐘即被控制，發現屋內燃燒雜物。

由於民眾報案時指屋內各樓層都有人住，消防員到場發現失火戶4樓有4位民眾受困，一面出水滅火、一面上樓救人，4位受困民眾先後被消防人員送下樓，幸身上都無傷勢，化解一場虛驚。消防局將調查失火原因。

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  • 南市安平區一家茶飲店門市4樓頂樓失火燃燒屋內雜物。（記者王俊忠翻攝）

    南市安平區一家茶飲店門市4樓頂樓失火燃燒屋內雜物。（記者王俊忠翻攝）

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