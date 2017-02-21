| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北部、東北部有雨 16縣市發布強風特報 小黃擦撞機車 女騎士流滿地血命危
 首頁 > 社會

小黃擦撞機車 女騎士流滿地血命危

2017-02-21  07:07

〔記者王冠仁／台北報導〕一名年約30歲的女機車騎士，今天清晨5點多，行經台北市新生南路、仁愛路口時，與一輛計程車發生擦撞。由於撞擊力道猛烈，女騎士不僅彈飛出去，肢體與頭部也因此大量失血 ，送醫前已經失去呼吸心跳，現正搶救當中。

車禍後，路面上留下女騎士的大量血跡，機車零件也四散路面，頭戴的安全帽與隨身包包、手機遺留現場，場面怵目驚心。

肇事的葉姓計程車司機說，當時他載客從中和要前往大直，經新生南路南往北方向、要左轉仁愛路時，疑因天色昏暗沒看到女騎士才撞上，「對方穿得一身黑」。

葉還說，當時車上乘客趕時間，他行經該路口時貪快，可能因此沒注意到左轉燈號有沒亮起。

警方獲報前往現場，目前在調查意外發生的詳細經過。

廣告
  • 現場地面留下大量血跡與碎裂零件。（記者王冠仁攝）

    現場地面留下大量血跡與碎裂零件。（記者王冠仁攝）

  • 肇事運將滿臉無奈，地上還有彈飛的安全帽。（記者王冠仁攝）

    肇事運將滿臉無奈，地上還有彈飛的安全帽。（記者王冠仁攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 車禍
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧日式燒肉
清爽餐✧苦瓜什錦炒
滷味✧五香紅棗雞翅
蒸出Ｑ彈包子饅頭！
轉寄

標題：小黃擦撞機車 女騎士流滿地血命危


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月21日‧星期二‧丁酉年正月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.