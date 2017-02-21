小黃擦撞機車 女騎士流滿地血命危

2017-02-21 07:07

〔記者王冠仁／台北報導〕一名年約30歲的女機車騎士，今天清晨5點多，行經台北市新生南路、仁愛路口時，與一輛計程車發生擦撞。由於撞擊力道猛烈，女騎士不僅彈飛出去，肢體與頭部也因此大量失血 ，送醫前已經失去呼吸心跳，現正搶救當中。

車禍後，路面上留下女騎士的大量血跡，機車零件也四散路面，頭戴的安全帽與隨身包包、手機遺留現場，場面怵目驚心。

肇事的葉姓計程車司機說，當時他載客從中和要前往大直，經新生南路南往北方向、要左轉仁愛路時，疑因天色昏暗沒看到女騎士才撞上，「對方穿得一身黑」。

葉還說，當時車上乘客趕時間，他行經該路口時貪快，可能因此沒注意到左轉燈號有沒亮起。

警方獲報前往現場，目前在調查意外發生的詳細經過。