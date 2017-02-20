逞兇毆打少年命危 主嫌陳惟新等3嫌到案

2017-02-20 23:29

〔記者張瑞楨、歐素美／台中報導〕疑似網拍金錢糾紛，就聚眾把張姓少年打得重傷命危的惡煞，今天深夜10時許，於台中市與南投縣拘提或傳喚3人到案，其中，主嫌陳惟新（21歲），由警方策動投案，另有2名惡煞則是拘提到案，目前在大雅派出所與豐原警分局偵查隊漏夜偵訊中。

這起重大刑案發生於昨天，台中市警局動員快打部隊，但馳抵時嫌犯已散去，初步調查顯示，16歲張姓少年與17歲邱姓姓少年、賴姓男子3人，可能與男子陳惟新（21歲）有5000至6000元的網拍金錢糾紛，陳嫌糾眾駕駛8輛車，於19日晚間在大雅區雅環路一家保齡球館前，將張姓少年打得命危，家屬已放棄急救並簽署器官捐贈書，另2人受傷。

警方雖初步調查是金錢糾紛，但張姓少年的家屬卻提出質疑，認為張姓少年與朋友3人手無寸鐵，不像是參與糾紛談判，懷疑張姓少年並未涉入金錢糾紛，卻無端捲入、無辜受害，這部分仍有待偵訊陳嫌釐清。