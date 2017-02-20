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田中鎮泰山飼料廠傳火警 堆高機破門搶救

2017-02-20  23:05

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣田中鎮泰山企業飼料廠今日晚間驚傳火警，一棟置放飼料倉庫起火燃燒，消防人員獲報後趕緊前往灌水搶救，廠方也出動數台堆高機，將倉庫鐵門撐開，以免造成悶燒，火勢在半小時內獲得控制，無人員傷亡，真正起火原因還在調查中。泰山人員表示，起初是置放倉庫外的棧板起火燃燒，然後裡面就燒起來了。

消防隊表示，今日晚間8點44分獲報後立即出動14輛消防水車、2輛救護車、27名消防隊員前往灌水搶救，抵達後發現，有塊2公尺高的木棧板起火燃燒，造成該廠區一棟推放魚飼料的倉庫內部物品也被引燃，火勢迅速蔓延至二樓，幸好物品非易燃物，經不斷灌水後才未釀成巨災。

田中消防分隊隊長陳一王表示，倉庫面積約90坪，主要燃燒受損面積約20坪，初步調查只有部分魚飼料跟機具受損，未造成傷亡，廠方也未報請財損，真正起火原因仍待調查。

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  • 泰山企業飼料廠晚間驚傳火警。（記者陳冠備攝）

    泰山企業飼料廠晚間驚傳火警。（記者陳冠備攝）

  • 泰山企業飼料廠晚間驚傳火警，消防人員不斷灌水搶救。（記者陳冠備攝）

    泰山企業飼料廠晚間驚傳火警，消防人員不斷灌水搶救。（記者陳冠備攝）

  • 泰山企業飼料廠晚間驚傳火警。（記者陳冠備攝）

    泰山企業飼料廠晚間驚傳火警。（記者陳冠備攝）

  • 初步調查，起火原因是2公尺高的棧板著火引起。（記者陳冠備攝）

    初步調查，起火原因是2公尺高的棧板著火引起。（記者陳冠備攝）

  • 廠方趕緊出動堆高機撐開鐵門，保持通風減少悶燒。（記者陳冠備攝）

    廠方趕緊出動堆高機撐開鐵門，保持通風減少悶燒。（記者陳冠備攝）

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