浩天女會計湊不足錢 改降20萬交保、限制出境
2017-02-20 22:39
〔記者錢利忠／台北報導〕浩天投資顧問公司被控以投資澳門博弈為名，吸金2.9億元，台北地檢署今天指揮調查局台北市調查處兵分6路搜索，約談該公司執行副總裁張峻豪、女會計蔡宴溱等5人，集團負責人呂達凱則滯留國外，今晚10點多，原被依違反銀行法諭令50萬元交保的蔡宴溱，只湊出20萬保金，檢察官同意降保，改為20萬元交保，並限制出境、出海及住居。
張峻豪則在晚間9點多，被限制出境、出海及住居，檢察官未諭令交保。
檢調獲報，該公司涉以投資澳門博弈事業之名對外勸募，以60日投資25萬為1單位，每單位可領5%保證利潤為號召，自103年8月迄今，吸金約2.9億元，有不少台灣投資者上當後血本無歸，怒向調查局報案。
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