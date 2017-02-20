幼兒園男童猝死案 教局：家長托藥必須填寫委託單

2017-02-20 22:46

〔記者李容萍、陳昀／桃園報導〕桃園市中壢區一家幼兒園，今天下午發生3歲的黃姓男童因感冒發燒，在吃完退燒藥午睡後猝死的意外，園方緊急將男童送醫後不幸死亡，父母遭逢喪子之痛哀傷不已，請檢警釐清園方在急救過程有無疏失；警方初步檢視，男童身上並無明顯外傷，詳細死因已報請檢察官相驗釐清。

警方調查，黃姓男童這2、3天感冒，前天由家長帶到小兒科診所看診、拿藥，家長評估男童昨天的狀況還可以，上午仍把男童送到幼兒園，家長並拿感冒藥給老師，囑咐在男童中午吃完飯後協助餵藥。

幼兒園的蕭姓女老師向警方表示，中午用餐後，她幫男童量體溫時，發現發燒達38.5度，當時給男童服用退燒藥後，就安排男童午睡，直到下午1點多巡堂，她驚見男童的臉色發紫、疑似沒有呼吸心跳，趕緊幫男童作CPR，並請其他老師打電話叫救護車，當時男童還吐出少許的嘔吐物。

黃姓男童隨即被送往衛福部桃園醫院急救，但仍不幸死亡，詳細死因已報請檢察官相驗釐清；桃園醫院表示，由於男童到院前已死亡、急救無效，詳細死因由檢警調查中，不便對外發言。

幼兒園向警方表示，男童的家長有托帶感冒藥到幼兒園，在中午飯後協助男童服藥，市府教育局說，依規定，幼兒園不能提供幼童藥物，家長托藥必須填寫委託單。