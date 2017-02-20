幼兒園男童猝死案 教局：家長托藥必須填寫委託單
2017-02-20 22:46
〔記者李容萍、陳昀／桃園報導〕桃園市中壢區一家幼兒園，今天下午發生3歲的黃姓男童因感冒發燒，在吃完退燒藥午睡後猝死的意外，園方緊急將男童送醫後不幸死亡，父母遭逢喪子之痛哀傷不已，請檢警釐清園方在急救過程有無疏失；警方初步檢視，男童身上並無明顯外傷，詳細死因已報請檢察官相驗釐清。
警方調查，黃姓男童這2、3天感冒，前天由家長帶到小兒科診所看診、拿藥，家長評估男童昨天的狀況還可以，上午仍把男童送到幼兒園，家長並拿感冒藥給老師，囑咐在男童中午吃完飯後協助餵藥。
幼兒園的蕭姓女老師向警方表示，中午用餐後，她幫男童量體溫時，發現發燒達38.5度，當時給男童服用退燒藥後，就安排男童午睡，直到下午1點多巡堂，她驚見男童的臉色發紫、疑似沒有呼吸心跳，趕緊幫男童作CPR，並請其他老師打電話叫救護車，當時男童還吐出少許的嘔吐物。
黃姓男童隨即被送往衛福部桃園醫院急救，但仍不幸死亡，詳細死因已報請檢察官相驗釐清；桃園醫院表示，由於男童到院前已死亡、急救無效，詳細死因由檢警調查中，不便對外發言。
幼兒園向警方表示，男童的家長有托帶感冒藥到幼兒園，在中午飯後協助男童服藥，市府教育局說，依規定，幼兒園不能提供幼童藥物，家長托藥必須填寫委託單。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 她站家屬答禮區 高鳴明星孫女身分曝光
- 愛上百公斤胖男 俏護士：「我知道他不帥但…」
- 台中百年會三部曲 林佳龍：啟動台中文藝復興
- 「舉手環」管理長者健康、防走失 基本資料、血壓、血糖全都錄
- 爭好空氣 民團籲嘉市府更積極
- 忙完年改後 副總統︰下一步抗暖化
- 控制血糖大不易？ 改變吃飯順序就搞定
- 靠行遊覽車全吊銷牌照 友力靠行車主盼專案處理
- 陳水扁會參加汪笨湖告別式？ 陳致中回應....
- 教召系統一查就中？ 網友：根本是「報名系統」...
- 東京此處挖出100具屍骨 靈媒警告：千萬別去
- 突破！ 國產茶也可做「餅茶」
- 荷蘭小鎮「亮線計畫」 幫低頭族安全過馬路
- 大成國小校地敗訴 彰縣拚不廢校
- 五木寬秘K台語 要飆翁立友夯曲
- 竹北人反對豐邑百貨新建工程 理由原來是....
- 和助理玩盜版遊戲 林昶佐：會注意版權問題
- 原民傳統米粿 慢飛天使動手做
- 貧生上大學借用電腦辛苦不便 議員助募全新電腦
- 中國想超越美國 謝金河：阻力與挑戰愈來愈大
- MLB》慢球魔人打擊率不到1成 新球季目標向「神鱒」看齊
- 中職》江亮緯、劉芙豪開轟 獅自辦熱身賽和局
- 四葉草跳曼波 廣邀網紅助陣
- 鄉民流行語出爐 「垃圾不分藍綠」只排第 2！
- 反空污要健康 千人上街爭一口氣
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Kaohsiung and Taichung rallies call for clean air
- 2018新北市長選舉 蘇貞昌挺賴清德也挺吳秉叡
- 亞泥可續在太魯閣採礦 她怒嗆徐旭東：強姦整座山
- 力甩「前天王嫂」花瓶封號 樂基兒扮醜搏翻身
- 「球來就打」蔣砲4場3轟
- NBA全明星賽、台古熱身賽 今日賽事預告與轉播
- 小甜甜遭騙「神經病」合約 傻看《霹靂火》學戲
- 棒球》滿壘也能跑！ 這隊玩「三盜壘」讓對手傻眼（影音）
- 800年貝塚螺貝 重建奇萊平原變遷史
- 娘娘心中的鄧超 孫儷曝兩人「第一次」
- 快去儲水！ 彰化部分地區今晚8點起停水
- 護鈔斷掌少年復健 台西鄉親募款送暖
- 會動的珍奇蘭花！？台灣蘭展熱身展在南紡
- 猿、兄弟開打 林英傑唯一無傷
- 「為國出征」等9年 蔡明晉享受比賽
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：幼兒園男童猝死案 教局：家長托藥必須填寫委託單
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分