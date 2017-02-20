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神鬼來勸戒？ 竊賊嚇到拔腿逃命

2017-02-20  22:35

［記者許展溢／苗栗報導］苗栗一名陳姓男子一連2天偷了5輛汽、機車，昨晚被警方逮捕，喃喃自語，「這樣可以向他們交代了」，讓員警想不透在說什麼？追問之下，陳男竟說，昨天在耳邊聽到有無形女子及老先生對他說，「不要再做壞事了」，嚇得他趕緊逃命。

竹南警分局大同派所指出，陳男在18、19日2天犯下3件汽車、2件機車竊盜，及1件住宅竊盜案件，昨晚員警到轄區內一處停車場巡視，意外發現陳男蹤影，馬上通報線上巡邏員警前往支援，將他逮捕。

警方表示，在陳男身上查獲安非他命1.74公克，沒想到陳男卻說，昨天凌晨約1點，開著偷來的自小貨車後，開到一半，忽然沒油，自己下車加了油，還是發不動，這時聽到有一名女子在耳邊對他說，「不要再做壞事了」，轉身看也沒人，嚇得他將車拋下逃命。

陳男接著說，昨晚約9點40分也聽到有一名老先生對他說，「人在做天在看」，抬頭也沒看到任何人，後來就看到警方來抓他了。

警方表示，陳男被逮後向員警說，「這樣可以向他們交代了」，一口氣將所有犯行通通供出，還覺得實在如釋重負。訊後將他依違反毒品危害防制條例、竊盜罪移送苗栗地檢署偵辦。

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  • 陳男被警方逮後，稱有無形力量勸戒他別做壞事。（記者許展溢翻攝）

    陳男被警方逮後，稱有無形力量勸戒他別做壞事。（記者許展溢翻攝）

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相關關鍵字： 偷竊 毒品危害防制條例 竊盜 苗栗 違反毒品危害防制條例
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