浩天吸金案 女會計蔡宴溱50萬交保

2017-02-20 21:02

〔記者錢利忠／台北報導〕浩天投資顧問公司去年才被澳門查獲，出售移民配額吸金案，如今在國內又被控以投資澳門博弈為名，吸金2.9億元，台北地檢署今天指揮調查局台北市調查處，兵分6路搜索該公司及張姓副總裁、蔡姓女會計、陳姓男職員及該公司關係企業徐姓男負責人等4人住處，約談張男等4嫌及1名證人，集團負責人呂達凱滯留國外，全案朝違反銀行法方向偵辦。

今晚8點多，女會計蔡宴溱訊後被依違反銀行法，諭令50萬元交保，並限制出境、出海及住居。

檢調獲報，該公司涉以投資澳門博弈事業之名對外勸募，以60日投資25萬為1單位，每單位可領5%保證利潤為號召，自103年8月迄今，吸金約2.9億元，有不少台灣投資者上當後血本無歸，怒向調查局報案。

此外，該集團去年在澳門另捲入出售移民配額的吸金案，以提供技術移民為口號，對外稱只要支付250萬港幣，即可取得澳門居民身分證等手法，不法吸金逾7千萬澳門幣；此案去年經媒體曝光後，針對在台灣犯案詐騙被害人的部分，調查局曾赴該集團位在台中七期的據點搜索。