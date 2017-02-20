女子駕車直衝8米深溝渠 消防隊急救援
2017-02-20 22:40
［記者許展溢／苗栗報導］卓蘭鎮一名34歲何姓女子今天上午駕駛一輛藍色小貨車，行駛大湖鄉台3縣，準備要一路向北，卻疑似因操作不慎，又加上超速，竟在該路段138K，直衝8米深溝渠。大湖消防分隊獲報，趕緊前往將人救出，所幸只有多處擦傷。
大湖分隊指出，上午8點56分接獲民眾報案，在大湖鄉台3線138K處，有女子掉落坡度約90度，約8米深的溝渠中，馬上出動人車搶救。
大湖分隊表示，到達現場後，發現何女受困車內，相當難受，消防人員立即以垂降方式，到車旁將車門破壞，並在何女上頸圈及長背板固定後進行吊掛。
大湖分隊說，何女被救上來時，意識清楚，只是臉部有多處擦傷，腰部、胸口及腳踝也因受到撞擊疼痛不已，急救人員緊急將何女腰部固定、清洗傷口及包紮止血，隨即送至衛生福利部豐原醫院觀察。
大湖分隊呼籲，行車時不僅要時時注意前方道路狀況，更不能超速，或行車途中玩手機，才能確保自身及用路人生命。
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