父稱與妻無交集訴離 被女兒當庭戳破...

2017-02-20 21:33

〔記者王定傳／新北報導〕新北市林姓男子訴請離婚，原因是他認為與妻子生活毫無交集，已成路人，林妻不願離婚，兩人女兒出庭時說：「我認為爸爸要負比較大的責任，因為爸爸有外遇」，新北地院法官認為，雙方婚姻破綻的發生與擴大，主因在於林男有外遇，判林男敗訴。

林男與妻子於78年間結婚，婚後育有2名子女，均已成年，林男主張，約在84年間，夫妻倆就各過各的、已分房而居，不曾共桌用餐或聊天，生活毫無交集，互不聞問，至今已21年有餘。

林男說他曾想離婚，但因父母傳統觀念始終堅持反對，如今父母年數已大，但妻子完全未盡為人媳婦，侍奉公婆責任，父母也看清此事，不再堅持，兩人已成路人。

林妻反對離婚並說：「希望丈夫能回頭」，長女出庭時說：「爸爸有帶一個女生很親密」、「我覺得爸爸要負比較大的責任，不管當一個爸爸或丈夫，爸爸都沒有努力過」，次女也說：「認為爸爸要負比較大的責任，因為爸爸有外遇！」

法官審理認為，兩造結婚近30年，分房長達4年以上，婚姻已喪失互信互愛基礎，林妻不願離婚期盼丈夫能回來一家團圓，林男堅持離婚，雙方婚姻確已存在重大破綻，兩人均難辭其咎，但林男責任較大，因他在婚姻期間與女子有曖昧關係，判他敗訴。