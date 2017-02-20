台中網拍糾紛 少年被毆重傷命危

2017-02-20 22:03

〔記者歐素美／台中報導〕賴姓男子、張姓及邱姓少年與陳姓男子因網拍發生金錢糾紛，雙方昨晚相約在大雅區雅環路談判，不料，陳男「落」來大批人馬，一下車就拿棒球棍往張姓少年等身上孟猛打，造成張姓少年等3人受傷，其中，張姓少年因頭骨碎裂命危，家屬表示，將放棄急救，警方目前正積極查陳男到案。

豐原分局調查指出，賴男（26歲）、張姓少年（16歲）、邱姓少年（17歲）等3人，因網拍與男子陳惟新（21歲）發生金錢糾紛，雙方相約於19日晚上在大雅區雅環路一家保齡球館前談判，張姓少年等在路旁等候時，陳嫌與友人共搭乘8輛小客車到場，馬上就拿出棒球棒往張姓少年等身上猛打，張姓少年等手無寸鐵，只能抱頭往巷子裡跑。

路過及附近居民見狀趕緊報警，豐原分局大雅分駐所及馬岡派出所等獲報緊急出動快打部隊前往，到場時陳嫌等已鳥獸散，警方見狀趕緊呼叫119，將張姓少年等送醫。

張姓少年等經送往台中榮總及澄清醫院治療，其中，賴男輕傷已出院，邱姓少年還在台中榮總住院治療中，張姓少年目前在中港澄清醫院加護病房，有生命危險。家屬向警方表示，張姓少年因頭骨骨折及顱內出血，目前出現尿崩情形，院方表示，病情不樂觀，可能只能再撐2、3天，家屬打算放棄插管急救，準備器捐。

警方除請來相關人製作筆錄，並積極追查陳嫌到案，以釐清案情。

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