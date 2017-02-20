| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

網友PO文稱買到假貨 小三美日告Dcard結果不起訴

2017-02-20  20:10

〔即時新聞／綜合報導〕去年4月有網友在大學生群網站「Dcard」上PO文表示，從美妝網站「小三美日」網購到假貨，小三美日總經理許書林表示將向網友及Dcard負責人提出告訴，台北地檢署偵辦後，今日將Dcard以不起訴處分，另外小三美日控告網友則另案偵辦中。

案件起因為，去年4月一名網友匿名在Dcard上爆料，去韓國旅遊時拿著從小三美日購入的商品至賣場詢問，卻被店員指出標籤有問題，質疑小三美日販售的商品有假貨。同年11月，小三美日發現網友的匿名爆料，要求Dcard提供發文者的資料，但Dcard回應除非進入司法程序，否則無法提供用戶資料，小三美日總經理許書林向網友及Dcard負責人提出告訴。

綜合媒體報導，全案經台北地檢署偵辦後，認為Dcard為網路論壇平台，該篇貼文非由負責人發布，文章內容與Dcard無關，以罪嫌不足將Dcard負責人不起訴；至於小三美日對網友提告的部分，另案偵辦中。

廣告
  • 小三美日對網友提告，目前另案偵辦中。（記者丁偉杰攝）

    小三美日對網友提告，目前另案偵辦中。（記者丁偉杰攝）

  • 小三美日向Dcard負責人提出告訴，台北地檢署偵辦後，今日將Dcard以不起訴處分。（圖擷自小三美日官網）

    小三美日向Dcard負責人提出告訴，台北地檢署偵辦後，今日將Dcard以不起訴處分。（圖擷自小三美日官網）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： DCARD 假貨 小三美日
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧馬鈴薯燉菇
繽紛樂✧五彩蔬菜蛋
好涮嘴！鹹酥蝦
青菜熱炒不變色！
轉寄

標題：網友PO文稱買到假貨 小三美日告Dcard結果不起訴


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月20日‧星期一‧丁酉年正月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.