網友PO文稱買到假貨 小三美日告Dcard結果不起訴

2017-02-20 20:10

〔即時新聞／綜合報導〕去年4月有網友在大學生群網站「Dcard」上PO文表示，從美妝網站「小三美日」網購到假貨，小三美日總經理許書林表示將向網友及Dcard負責人提出告訴，台北地檢署偵辦後，今日將Dcard以不起訴處分，另外小三美日控告網友則另案偵辦中。

案件起因為，去年4月一名網友匿名在Dcard上爆料，去韓國旅遊時拿著從小三美日購入的商品至賣場詢問，卻被店員指出標籤有問題，質疑小三美日販售的商品有假貨。同年11月，小三美日發現網友的匿名爆料，要求Dcard提供發文者的資料，但Dcard回應除非進入司法程序，否則無法提供用戶資料，小三美日總經理許書林向網友及Dcard負責人提出告訴。

綜合媒體報導，全案經台北地檢署偵辦後，認為Dcard為網路論壇平台，該篇貼文非由負責人發布，文章內容與Dcard無關，以罪嫌不足將Dcard負責人不起訴；至於小三美日對網友提告的部分，另案偵辦中。