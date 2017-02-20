675萬玉石神像被盜 小偷不識貨賤賣16萬

2017-02-20 21:52

〔記者王定傳／新北報導〕103年間，陳姓男子闖入新北市新莊區一間玉石店，把和闐玉雕刻玉觀音神像及壽山田黃凍石雕刻媽祖神像，和闐玉墨玉及白玉原石摸走，再以16萬餘元賤賣，郭姓物主認為失竊物價值上億提訴求償，新北地院法官認為神像、原石都下落不明，質地和等級無法確認，但依鑑定價值有675萬元，判陳男須賠償。

103年9月21日晚間10點多，郭男認為，觀音神像是新疆和闐玉雕刻而成，媽祖神像則是壽山田黃凍石、墨玉原石為新疆和闐墨玉原石，白玉原石是新疆和闐白玉，總價1億餘元。

法官認為，神像、原石下落不明，質地和等級無從考認，但材質確實是新疆和闐玉等，依鑑定觀音神像價值170萬、媽祖神像400萬、墨玉原石28萬、白玉原石77萬元，判陳男須負責賠償。