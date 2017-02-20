網路瘋傳刀片男傷人 高市警追查證實「假的」！

2017-02-20 20:15

〔記者黃良傑／高雄報導〕網路最不缺的就是謠言！網路近日又瘋傳自稱「高雄市刑大警察局張喜坤」的留言，指有30歲男性拿名片敲車窗絕不能開窗，「因為名片後有刀片要割你的臉，然後搶劫，已有6輛車報案...」還請大家幫忙轉發，刑大發出聲明：「假的」！並指此謠言已觸犯刑法恐嚇公眾罪及社維法，警方將追查散播謠言者及動機。

刑大指出，這則網路瘋傳的訊息，其實很容易分辨真假，因為刑大隸屬警察局下的機關，沒有「高雄市刑大警察局」稱呼，應該是「高雄市警察局刑大」，此外，刑大也沒有「張喜坤」這個人，記者查證台北市警局有一名偵查佐也叫張喜坤，他已向採訪的媒體澄清非他所傳。

高市警方強調並未接獲民眾報案，也沒有類似案件發生，故意散播影響公共秩序、恐嚇公眾、意圖擾亂社會治安者，除涉及恐嚇公眾罪嫌，還加上涉嫌偽造文書，警方已主動立即介入查處偵辦。