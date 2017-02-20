李婉鈺PO床上親密照 婦人罵「香爐」被訴

2017-02-20 19:28

〔記者王定傳／新北報導〕新北市議員李婉鈺與立委劉建國的「床上親密照」曝光後，陳姓婦人竟在臉書辱罵李：「香爐」等語，甚至還跑到李婉鈺的：「李婉鈺的園地」罵她：「賤胚」，李得知後提告，新北地檢署今依加重誹謗罪嫌起訴陳婦。

去年間，新北市前議員李婉鈺與立委劉建國的「床上親密照」曝光後，引發軒然大波，同年5月間，陳女竟在臉書辱罵李：「香爐、公廁」等語，還跑到李婉鈺的「李婉鈺的園地」罵她：「賤胚」，李婉鈺得知後提告。

陳婦坦承犯行，檢方認為她觸犯觸犯公然侮辱及加重誹謗罪嫌，請法院從重依加重誹謗罪嫌論處。