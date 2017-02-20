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全球知名木棉花道遭破壞 白河警啟動護樹專案

2017-02-20  19:02

［記者王涵平／台南報導］名列全球知名花海街道之一的林初埤木棉道，傳20餘株木棉樹遭削皮破壞，白河警方啟動護樹勤務，也籲請民眾提供線索以利偵辦。

白河分局指出，白河區公所統計2015年起每年大約有20萬人次以上賞花遊客，為附近住戶商家增添觀光財收，但同時也為白河警方帶來治安、交通維持的挑戰。

今年木棉花季預計下月初登場，白河警方今日獲報部分木棉樹樹皮遭到削皮，分局長李名昌立即指示所屬盡全力查緝及保護樹木，維護世界級景觀。偵查隊長葉景星及玉豐派出所長魏志文率員前往勘查了解，發現破壞樹木者意圖不明，削去背路面之木棉樹皮，雖然不影響木棉樹生長及花開盛景，但已造成旅遊民眾及住戶、店家關心。

白河警方除加強巡邏外並規畫「護樹專案」加強巡守，確保樹木安全，同時建議白河區公所加裝監視器，以利過濾可疑人車，有效嚇阻破壞路樹的行為。

公所今日也結合志工宣誓護樹，白河分局也籲請提供破壞樹木或其他不法資訊，

報案電話110、白河分局玉豐派出所06-6854887、白河分局偵查隊06-6852080。

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  • 名列全球知名花海街道之一的林初埤木棉道，傳20餘株木棉樹遭削皮破壞，白河警方啟動護樹勤務，與社區宣誓保護世界級景觀。（記者王涵平攝）

    名列全球知名花海街道之一的林初埤木棉道，傳20餘株木棉樹遭削皮破壞，白河警方啟動護樹勤務，與社區宣誓保護世界級景觀。（記者王涵平攝）

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相關關鍵字： 木棉花道 林初埤木棉道 白河林初埤木棉道 護樹
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