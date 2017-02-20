羈押長達16個月 屏東市長丈夫陳俊良200萬交保
2017-02-20 19:36
屏東市長林亞蒓、夫婿陳俊良。（資料照，記者葉永騫攝）
〔記者李立法／屏東報導〕屏東市長林亞蒓在擔任議員期間因涉嫌替詐取公款近千萬元的丈夫陳俊良護航，前年底雙雙被檢方依違反貪污治罪條例等罪起訴，陳俊良在被羈押長達16個月後，法官裁定200萬元交保，並限制住居，每天定時向轄區派出報到，全案預計3月宣判，備受屏東政壇矚目。
屏東地院表示，陳俊良涉貪屬於重罪而且是累犯，累積刑期超過10年以上，不受法院得接押3次共9個月的限制，最近一次開庭是2月15日，法官認為相關事證已調查完備，已無續押必要，故准予陳俊良交保，預計最快3月宣判。
陳俊良獲釋的消息很快就傳遍屏東政壇，從議員成功轉戰市長的妻子林亞蒓，兩年前為國民黨守下屏東最重要的大票倉，被視為黨內明日之星，卻在選舉期間爆發詐領公款疑雲，丈夫被羈押，她則30萬元交保，形象受挫，未來政途發展增添變數，儘管如此，案發後仍透過幕僚強調，她絕未涉貪，司法終究會還她清白。
因為此案，讓民進黨對於過去久攻不下的屏東市選舉版圖重新燃起希望，黨內各路人馬對問鼎下屆市長寶座躍躍欲試，包括民進黨縣黨部主委林清聖、縣議員李世斌、縣府工策會總幹事邱名璋等，態度都十分積極，該案宣判結果，預料將是屏東最具話題性的政壇焦點。
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