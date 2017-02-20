見女學生落單起色心 男伸鹹豬手襲胸3秒挨告

2017-02-20 20:27

〔記者吳昇儒／基隆報導〕28歲吳姓工人去年5月某日上午發現就讀國中的小欣（化名）獨自走在學校後門的小路上，準備到學校上課。吳男見小欣長髮飄逸，又穿著學生制服，一時性起，竟從後方環抱她，伸出狼爪襲胸。小欣被突襲後，立刻往後蹲想要逃離吳男控制，卻不慎跌倒受傷，馬上尖叫求援，嚇跑色狼。警方調閱監視器，鎖定吳男，在工地將他逮捕移送法辦。

小欣逃離魔爪後，發現自己左頸、手臂有多處擦、挫傷，立刻跑到校內向師長報告，並請母親帶到警察局報案抓狼。

警方調查，躲在巷弄旁的吳男見小欣年幼可欺，將雙手伸到小欣的腋下，從後方伸出兩手掌襲胸，被害少女本能向後蹲坐，並大聲尖叫，過程不到3秒，嚇得吳男從學校後門逃向前門離去，逃逸過程剛好被監視器拍下。

偵辦人員查看監視器時，派出所人員發現吳男就是先前偷麵包的男子，但他居無定所，警方多次埋伏都沒有發現吳男蹤跡。

吳男工地的老闆，案發後在路上看見他四處遊蕩，要求他回工地上班，折抵先前預借的工資，並通知警方到工地逮人。警方多次到工地查訪，卻不見吳男現蹤，連續去了3天終於找到人，將他帶回偵訊。