行經路檢點沒停吃罰單 騎士不服申訴省9萬
2017-02-20 19:43
〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名張姓男子去年4月某日晚間騎機車行經南榮路派出所臨檢勤務路檢點時，未依警方指示停車，遭罰9萬元。張男不服處分，認為警方攔查時並未指定自己停車，提出行政訴訟要求撤銷處分。基隆地方法院法官查看案發時的蒐證畫面，發現張男從容經過2名警員身旁，無刻意閃避攔檢事宜，判原處分撤銷。
張男向法官表示，從舉發機關所提供的舉證光碟，可知自己行經路檢處時，未故意轉彎或蛇行等規避攔檢動作，而前方有多部計程車、後方有多部機車，距離都非常接近，加上警方攔查的手勢不明確，根本不知道要攔哪部車，讓人無所適從。
舉發機關則向法官指稱，查看光碟時可以明確發現，張男未依分流靠右邊停車受檢，反而騎向左邊汽車道，見警方手持指揮棒指示停車受檢，仍逕行離開，違規事實明確，舉發並無違失。
法官認為，調查相關證據，發現員警攔檢手勢並不完整，且無配合哨音行動，所以張男才會不停車受檢；張男並沒有不依指示停車受檢的情形，訴請撤銷原處分，核屬有據，應予准許。
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