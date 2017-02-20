新莊民宅竄火舌 濃煙直竄天際

2017-02-20 17:23

〔即時新聞／綜合報導〕新北市新莊區民安西路驚傳火警！今下午4時許，一處5層樓民宅2樓突然竄出火舌，警消人員據報派出大量人車趕赴現場灌救，火勢在5時15分受到控制，所幸並無人員受困，起火原因待火勢撲滅後，由消防局火調人員調查。

有網友拍下火警現場，可見濃濃黑煙不斷從民宅竄出，模樣十分驚人，消防人員及消防車已趕到現場，灌救當中。

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