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新莊民宅竄火舌 濃煙直竄天際

2017-02-20  17:23

〔即時新聞／綜合報導〕新北市新莊區民安西路驚傳火警！今下午4時許，一處5層樓民宅2樓突然竄出火舌，警消人員據報派出大量人車趕赴現場灌救，火勢在5時15分受到控制，所幸並無人員受困，起火原因待火勢撲滅後，由消防局火調人員調查。

有網友拍下火警現場，可見濃濃黑煙不斷從民宅竄出，模樣十分驚人，消防人員及消防車已趕到現場，灌救當中。

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  • 濃煙不斷從屋內竄出，警消人員急忙射水灌救。（民眾提供）

    濃煙不斷從屋內竄出，警消人員急忙射水灌救。（民眾提供）

  • 濃濃黑煙從民宅內竄出。（擷取自我是新莊人）

    濃濃黑煙從民宅內竄出。（擷取自我是新莊人）

  • 濃濃黑煙從民宅內竄出。（擷取自我是新莊人）

    濃濃黑煙從民宅內竄出。（擷取自我是新莊人）

  • 警消人員射水搶救，所幸屋內並無人員受困。（民眾提供）

    警消人員射水搶救，所幸屋內並無人員受困。（民眾提供）

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標題：新莊民宅竄火舌 濃煙直竄天際


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