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擄童？ 推銷員佯稱有活動 要家長帶童出門惹議

2017-02-20  21:22

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名梁姓媽媽在臉書上PO文表示，昨日遇見兩名女子佯稱文化中心有活動，要自己帶著孩子去參加，還要進屋借廁所，擔心對方想擄童，堅不開門，要對方到附近借廁所。梁婦事後越想越不對勁，昨跑到派出所報案。警方調查後，發現兩名女子是童書推銷員，企圖想要進屋強迫推銷，應無擄童犯意，但仍呼籲家長小心陌生人。

梁婦在臉書上指出，自己曾經看過類似的新聞，所以比較慎重，待2名女子離去之後，有向市政府等相關單位求證，但是都沒有女子說的活動，懷疑是要騙小孩出來擄走，要基隆的網友多加小心。

基隆市警一分局南榮路派出所獲報後立刻介入調查，但訪查結果發現，兩名女子是英文童書推銷員，想要與孩童接觸推銷才會要家長帶孩子出來，方便自己行銷，應無擄童企圖。

所長傅雄麟則呼籲，民眾如果發現可疑人士，千萬不要貿然開門，如果在自家門口逗留，要立刻通報110，請警方協助；推銷員也別用類似方式，強迫推銷自家商品，以免發生誤會。

一名家住基隆的警務人員也表示，曾經有遇過類似的推銷手法，用同樣手法請家長開門，隨後遞上要推銷的英文童書，一套高達18萬，還可以分期，但是講解的內容會讓家長非常心動，如果加上孩子在旁，可能就會因為一時衝動訂購。

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  • 梁姓婦人到派出所報警，並提供相關資訊。（記者吳昇儒翻攝）

    梁姓婦人到派出所報警，並提供相關資訊。（記者吳昇儒翻攝）

  • 梁姓婦人在臉書上PO文呼籲大家小心。（翻攝自臉書）

    梁姓婦人在臉書上PO文呼籲大家小心。（翻攝自臉書）

  • 警方調查發現，2名女子是推銷英文童書的推銷員。（記者吳昇儒翻攝）

    警方調查發現，2名女子是推銷英文童書的推銷員。（記者吳昇儒翻攝）

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