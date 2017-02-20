擄童？ 推銷員佯稱有活動 要家長帶童出門惹議
2017-02-20 21:22
〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名梁姓媽媽在臉書上PO文表示，昨日遇見兩名女子佯稱文化中心有活動，要自己帶著孩子去參加，還要進屋借廁所，擔心對方想擄童，堅不開門，要對方到附近借廁所。梁婦事後越想越不對勁，昨跑到派出所報案。警方調查後，發現兩名女子是童書推銷員，企圖想要進屋強迫推銷，應無擄童犯意，但仍呼籲家長小心陌生人。
梁婦在臉書上指出，自己曾經看過類似的新聞，所以比較慎重，待2名女子離去之後，有向市政府等相關單位求證，但是都沒有女子說的活動，懷疑是要騙小孩出來擄走，要基隆的網友多加小心。
基隆市警一分局南榮路派出所獲報後立刻介入調查，但訪查結果發現，兩名女子是英文童書推銷員，想要與孩童接觸推銷才會要家長帶孩子出來，方便自己行銷，應無擄童企圖。
所長傅雄麟則呼籲，民眾如果發現可疑人士，千萬不要貿然開門，如果在自家門口逗留，要立刻通報110，請警方協助；推銷員也別用類似方式，強迫推銷自家商品，以免發生誤會。
一名家住基隆的警務人員也表示，曾經有遇過類似的推銷手法，用同樣手法請家長開門，隨後遞上要推銷的英文童書，一套高達18萬，還可以分期，但是講解的內容會讓家長非常心動，如果加上孩子在旁，可能就會因為一時衝動訂購。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 周比蒼苛刻員工？離職司機爆：他兒子才是慣老闆
- 拍扁麵包師指錢被「私吞」 乾姊今提告誹謗
- 司改會議副召集人出爐 何飛鵬當選
- 父稱與妻無交集訴離 被女兒當庭戳破...
- 全球知名木棉花道遭破壞 白河警啟動護樹專案
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 她站家屬答禮區 高鳴明星孫女身分曝光
- 愛上百公斤胖男 俏護士：「我知道他不帥但…」
- 上班一族2月徵文─一例一休好或壞
- 市場調查：伺服器用記憶體 第2季再上漲約1成
- H5N6疫禽燒不停 鵝也淪陷
- 環球晶股臨會 小股東質疑股價飆漲
- 經典賽》哪裡需要我都行！馬查多春訓勤練游擊
- 公開挺郝 胡志強：台中市不贏我也負全責
- 染禽流感！3萬隻雞全沒了 飼主也無奈
- 教召系統一查就中？ 網友：根本是「報名系統」...
- 為救人不惜犧牲百萬名車 執行長：維修費全免！
- 小檔案：水火同源
- 三星南山投票所 搞烏龍
- 猿、兄弟開打 林英傑唯一無傷
- 五木寬秘K台語 要飆翁立友夯曲
- (Toyota Gazoo Racing) WRC瑞典Rally雪地稱王
- 台灣燈會9天40噸垃圾 約桃園總量4成2
- 148公斤的肉販久站負荷大 下肢靜脈性潰瘍
- 家禽禁宰禁運 傳統市場「買無溫體土雞」
- NBA》柯爾搞笑藉職務之便 竊取西部球隊戰術（影音）
- 也是包養？ 小白兔飼料費自己賺
- MLB》前田健太好俏皮 訓練之餘惡作劇嚇翻譯（影音）
- 莎莎未婚生子？ 莎媽豪氣回應「可以」
- （影音）55歲創體態巔峰 歌神滿意大胸肌
- 花腔女高音曹秀美 獻歌劇選粹
- 還我童年！倫敦藝術家擬真寶可夢插畫 小孩看了一秒被嚇哭
- 疫苗常來不及補貨 食藥署趕今年底流感季前修法
- 空氣品不佳 高雄11測站達「不健康」警示
- 金正男遭暗殺 馬國：驗屍結果最快後天出爐
- 〈熱門族群〉老船拆、新船少 散裝航運迎好年
- 私下吐苦水 美國安會官員遭川普拔官
- 兩局長請辭 交部政次：水落石出後再做處理
- 川普誤稱瑞典遭恐攻 慘遭網友挖苦取笑
- 法人預估：長榮航今年營收可望年增2位數
- 毒殺當整人節目? 印尼女嫌收2千3
- 陸軍寒戰營 撩起青年熱血
- 后里泰安櫻花季登場 盛開至二二八
- 北台灣明略轉涼 新竹以南溫暖舒適好天氣
- 國泰2月份國民經濟信心調查 股市樂觀指數新高
- 夏于喬勤練身材 爆汗體驗飛輪
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：擄童？ 推銷員佯稱有活動 要家長帶童出門惹議
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分