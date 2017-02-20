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檢察官協會：司改會議充滿批評 打擊檢察官士氣

2017-02-20  18:25

〔記者張文川／台北報導〕全國司法改革會議今天開始進入分組討論，繼昨天檢察總長質疑司改議題缺乏制度的根本改革議題之後，由其擔任理事長的全國檢察官協會，今下午也發稿批評，全國司改會議設定的與檢察官有重大關係的各項議題「充滿對於檢察官『轉型正義』的批判，已嚴重打擊檢察官士氣，檢協會甚表遺憾與失望」。

聲明全文如下：

中華民國檢察官協會聲明

今日（2月20日）上場的司法改革國是會議，無論從與會法官、檢察官、律師代表之產生，討論議題之決定、代表參與之組別等，外界始終無法得知其決策過程，不免給人「綁人綁議題」之聯想。

對於院檢長期資源失衡、檢方資源嚴重不足、檢察官工作合理化等等與司法品質息息相關之議題，全無著墨。

反觀該會所提與檢察官有重大關係之各項議題，充滿對於檢察官「轉型正義」的批判，已嚴重打擊檢察官士氣。中華民國檢察官協會（下稱檢協會）對此甚表遺憾與失望。

檢協會將於全國司法改革國是會議召開期間，確實監督會議過程，並對於該會議所作出之各項結論，持續嚴格追蹤後續執行，以維護檢察官之權益，善盡為檢察官發聲之職責。

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  • 司法改革國是會議20日上午於司法院首度登場。（記者黃耀徵攝）

    司法改革國是會議20日上午於司法院首度登場。（記者黃耀徵攝）

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相關關鍵字： 全國司改會議 全國檢察官協會 司改 司改國是會議 司改會 檢協會
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