遶境放炮殃及路旁車起火 南市府：不排除提告
警消人員及區公所等聯合稽查小組勸導遶境不量燃放鞭炮。（南市民政局提供）
〔記者蔡文居／台南報導〕台南市佳里區蕭壠香上週舉行遶境活動，部分私壇不顧主辦廟宇勸導，執意贊炮，甚至引起路旁車子起火事件。台南市民政局長陳宗彥今天下午召開記者會，指市府除了攔截載運鞭炮拖板車外，後續也不排除針對肇事私壇以公共危險罪提起告訴。
市府民政局表示，上週南市廟會活動計有中西區大埔福德祠「恭祝六合境大埔福德祠聖誕千秋遶境」、南區厲王文安宮「祖廟謁祖遶境」及南廠南聯會「觀音佛祖列為神尊謁祖三載圓香回鑾遶境活動」等活動共計參與人數約800人。另佳里區適逢蕭壟香三年一科王船醮，「金唐殿丁酉香科五朝王醮出巡遶境活動」於2月17日至19日盛大舉辦，遶境範圍遍及台南市佳里區、七股區及西港區，參與神轎47頂，參與陣頭25個，估算3日參加人數共約1萬800人，直至20日清晨入廟結束。
陳宗彥表示，廟會活動前各區均針對轄內活動召開協調會宣導，並由區公所及市府相關單位多次前往寺廟再次重申南市廟會活動優質化相關規範，也獲得廟方同意配合。
其中。舊城區部分秩序良好，但佳里區蕭壠香遶境部分，19日活動當天仍出現部分私壇過量贊炮行為，晚間8時及9時分別接獲兩輛載炮拖板車出現，區公所等聯合稽查小組立即支援現場並派員制止勸導，成功攔截一部拖板車，但仍有一部私壇的拖板車來不及制止而施放，即時由佳里分局扣留拖板車。
民政局表示，至於18日晚間8時延平路旁車子起火事件，目前消防局正進行鑑定程序，確認是炮屑致災，後續市府不排除針對肇事私壇以公共危險罪提起告訴。
陳宗彥說，針對佳里區出現的狀況，多數為私壇不顧主辦廟宇勸導，執意贊炮所造成，影響民眾生活甚至造成市民財損，市府團隊不會姑息。
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