| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
快去儲水！ 彰化部分地區今晚8點起停水
 首頁 > 社會

遶境放炮殃及路旁車起火 南市府：不排除提告

警消人員及區公所等聯合稽查小組勸導遶境不量燃放鞭炮。（南市民政局提供）

2017-02-20  19:12

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市佳里區蕭壠香上週舉行遶境活動，部分私壇不顧主辦廟宇勸導，執意贊炮，甚至引起路旁車子起火事件。台南市民政局長陳宗彥今天下午召開記者會，指市府除了攔截載運鞭炮拖板車外，後續也不排除針對肇事私壇以公共危險罪提起告訴。

市府民政局表示，上週南市廟會活動計有中西區大埔福德祠「恭祝六合境大埔福德祠聖誕千秋遶境」、南區厲王文安宮「祖廟謁祖遶境」及南廠南聯會「觀音佛祖列為神尊謁祖三載圓香回鑾遶境活動」等活動共計參與人數約800人。另佳里區適逢蕭壟香三年一科王船醮，「金唐殿丁酉香科五朝王醮出巡遶境活動」於2月17日至19日盛大舉辦，遶境範圍遍及台南市佳里區、七股區及西港區，參與神轎47頂，參與陣頭25個，估算3日參加人數共約1萬800人，直至20日清晨入廟結束。

陳宗彥表示，廟會活動前各區均針對轄內活動召開協調會宣導，並由區公所及市府相關單位多次前往寺廟再次重申南市廟會活動優質化相關規範，也獲得廟方同意配合。

其中。舊城區部分秩序良好，但佳里區蕭壠香遶境部分，19日活動當天仍出現部分私壇過量贊炮行為，晚間8時及9時分別接獲兩輛載炮拖板車出現，區公所等聯合稽查小組立即支援現場並派員制止勸導，成功攔截一部拖板車，但仍有一部私壇的拖板車來不及制止而施放，即時由佳里分局扣留拖板車。

民政局表示，至於18日晚間8時延平路旁車子起火事件，目前消防局正進行鑑定程序，確認是炮屑致災，後續市府不排除針對肇事私壇以公共危險罪提起告訴。

陳宗彥說，針對佳里區出現的狀況，多數為私壇不顧主辦廟宇勸導，執意贊炮所造成，影響民眾生活甚至造成市民財損，市府團隊不會姑息。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 炮屑 私壇 起火 車輛 遶境
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧馬鈴薯燉菇
繽紛樂✧五彩蔬菜蛋
好涮嘴！鹹酥蝦
青菜熱炒不變色！
轉寄

標題：遶境放炮殃及路旁車起火 南市府：不排除提告


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月20日‧星期一‧丁酉年正月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.