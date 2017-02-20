黃世銘被控替馬英九做偽證 北檢分案調查
〔記者謝君臨、錢利忠／台北報導〕前檢察總長黃世銘上月為前總統馬英九被控教唆洩密案，赴台北地院出庭作證，黃世銘否認馬英九指示其二度洩密；永社理事、律師黃帝穎認為黃世銘證詞與先前不一致，上週向台北地檢署按鈴告發，指控黃世銘涉偽證罪；北檢已簽分他字案，由重大刑案專組檢察官梁光宗負責偵辦。
黃帝穎表示，上月11日，黃世銘因馬英九被立委柯建銘自訴涉教唆洩密案，與馬的隨行秘書林有振一同被以證人身分傳喚，兩人證詞皆稱「黃、林互相對談，馬英九並未接到那通關鍵電話，電話中也沒提及馬對於案情還有哪些疑問要問黃世銘、要求補哪些資料」。
黃帝穎指出，檢視黃世銘被控洩密案的高等法院確定判決書，內容清楚指出，2013年9月1日凌晨0時4分，前行政院長江宜樺、前總統府副秘書長羅智強等人離開總統官邸後，馬英九立即指示隨行秘書，於同日凌晨0時5分聯繫黃世銘。
黃帝穎表示，高院確定判決中提及，馬英九的隨行秘書當時在電話中詢問黃世銘，「對於上開案件哪些人有監聽譯文、哪些人沒有監聽譯文，只有通聯記錄，其有疑問尚待釐清」，並邀約黃世銘於當日中午12點30分，二度前往總統官邸說明，此通電話通話時間有88秒。
黃帝穎說，如果黃世銘沒有接獲指示，怎麼會突然夢到，要二度去總統官邸報告，且黃世銘接到這通通話時間88秒的電話後，還指示當時的特偵組組長去更改書面報告？黃世銘上月赴北院出庭的證詞顯然違反經驗法則、與當初高院確定判決的內容不符，也與林有振的證詞兜不攏。
上月11日，黃世銘出庭時證稱，2013年9月1日凌晨0時5分，他向馬英九報告案情後離開總統官邸，過不久接到馬的電話，但全程是馬隨行秘書林有振與他對話，林說馬請他中午12點半到官邸用便餐，總統有問題問他；黃世銘表示，由於那段時間和馬「通話無數」，因此先前北檢約談時，記不清楚該通電話是與林對話，不是馬與他直接對話。
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標題：黃世銘被控替馬英九做偽證 北檢分案調查
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