幼兒園3歲童驚傳猝死 疑似嘔吐噎住呼吸道

2017-02-20 16:48

〔即時新聞／綜合報導〕桃園中壢某間幼兒園，於今日下午有名就讀小班的3歲孩童，疑似因嘔吐物阻塞呼吸道，雖經園方緊急撥打119請求幫忙，但救護車來時男童已無生命跡象，送醫後不治身亡。

據《三立新聞》報導，事情發生在今天下午1時許，該名孩童出現身體不適的情況，在場老師連忙打119求救，學童卻仍回天乏術，目前尚在調查真正的死因。