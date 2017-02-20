| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新莊民宅竄火舌 濃煙直竄天際 黃世銘被控替馬英九做偽證 北檢分案調查
 首頁 > 社會

幼兒園3歲童驚傳猝死 疑似嘔吐噎住呼吸道

2017-02-20  16:48

〔即時新聞／綜合報導〕桃園中壢某間幼兒園，於今日下午有名就讀小班的3歲孩童，疑似因嘔吐物阻塞呼吸道，雖經園方緊急撥打119請求幫忙，但救護車來時男童已無生命跡象，送醫後不治身亡。

據《三立新聞》報導，事情發生在今天下午1時許，該名孩童出現身體不適的情況，在場老師連忙打119求救，學童卻仍回天乏術，目前尚在調查真正的死因。

廣告
  • 桃園中壢1間幼兒園，今日傳出有3歲幼童死亡。（圖擷自Google地圖）

    桃園中壢1間幼兒園，今日傳出有3歲幼童死亡。（圖擷自Google地圖）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 噎死 幼兒園 幼童 猝死
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧馬鈴薯燉菇
繽紛樂✧五彩蔬菜蛋
好涮嘴！鹹酥蝦
青菜熱炒不變色！
轉寄

標題：幼兒園3歲童驚傳猝死 疑似嘔吐噎住呼吸道


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月20日‧星期一‧丁酉年正月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.