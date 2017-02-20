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以LINE尋買主銷贓 山老鼠露餡起訴

2017-02-20  18:29

〔記者陳賢義／台東報導〕保7總隊第9大隊台東分隊及台東林管處去年12月間破獲以陳姓男子為首的山老鼠集團，檢視其手機Line通話內容，赫然發現陳的謝姓友人曾傳送鋸切牛樟生立木角材的照片，委尋買家收贓，循線追查，槓上開花緝逮謝嫌及2名揹工，起出大批犯案工具，台東地檢署今偵結起訴。

起訴書指出謝等6名共犯，明知台東林管所轄關山事業區第51林班地、紅石林道，屬非保安林的國有林地，未經主管機關許可不得任意採取，去年10月間攜帶鏈鋸、鋼索、汽油、機油及鋼索拉緊器等工具，潛入紅石林道下方原住民保留地，以鏈鋸砍伐牛樟木，同年11月3日將鋸切牛樟段木畫面，以Line通訊軟體傳送給陳嫌，並以200萬元委託銷贓。

台東分隊今年初兵分四路，持搜索票及拘票拘提謝嫌及孫姓、余姓等2名揹工到案，並借提另名在押邱嫌前往紅石山區，徒步3小時抵達盜伐現場，由邱指認、模擬鋸切牛樟，同時起出匿藏的鋼纜、滑輪、手動絞盤等犯罪工具，一干嫌犯見犯行曝光坦承。

謝嫌供稱，原本打算找到買主後，再另闢蹊徑將盜伐牛樟段木運下山，未料賊星該敗，傳LINE露餡。

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  • 檢警循線起獲不及運下山的牛樟殘塊。（記者陳賢義翻攝）

    檢警循線起獲不及運下山的牛樟殘塊。（記者陳賢義翻攝）

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