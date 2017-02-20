盜伐肖楠遭逮 山老鼠掰說「抓魚撿到」
2017-02-20 16:11
山老鼠盜伐肖楠遭逮，掰說「山區抓魚撿到」。（記者李容萍翻攝）
〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市南雅派出所昨天下午獲報有人在復興山區竊取國有一級保護珍貴林木「台灣肖楠」，派員在大溪區復興路一段攔查共乘自小客貨車的羅姓及高姓男子，並在車內起獲一塊29公斤重肖楠、安非他命重和吸食器，今天訊後依《森林法》移送法辦。
警方調查，同齡40歲的羅、高兩人涉嫌復興區雪霧鬧山區國有林班地內盜伐這塊市價約6萬元的肖楠，不過，兩人到案否認盜伐，並辯稱是到山區抓魚時，在河床邊發現拾獲。
大溪警分局表示，林務局為了鼓勵民眾積極參與守護山林的工作，提出檢舉獎金新制，鼓勵舉發盜伐案件，經查人贓俱獲，在警方移送檢調偵辦之日起7天內，林務局所屬林區管理會發放5萬元獎金，若案件經檢察官起訴，能再發放贓木價值的十分之一的獎金，最高300萬元，獎金很優渥。
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