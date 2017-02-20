詭異！少年換5地領錢 運將報警阻詐
2017-02-20 16:04
〔記者徐聖倫／新北報導〕運將英明！日前1名計程車運將在新北市新店載到2名少年，這兩人不斷在新店區郵局、銀行領錢，前後換了5個地方，他覺可疑遂報警，警方追查至寶中路郵局對2人進行盤查，果然發現他們是詐騙車手，一見警到來還隨手將已提領的14萬現金丟棄，訊後2人均依詐欺罪嫌移送法辦。
據悉，同為16歲的廖姓、黃姓少年均來自台北市，年屆讀高二的他們均處於休學中，經朋友介紹來當車手。2名少年凌晨攔了計程車，先後去了5間不同郵局、銀行ATM，領完現金就放入包包，計程車司機眼見這兩人年紀輕輕哪需要這麼多錢，還是凌晨提領，覺得他倆鬼祟便報警。
警方據報追到寶中路郵局前，果然看到一輛怠速的計程車，2名少年一見警到來，遂趕緊將裝了14萬現款的包包自車窗丟出，還大叫「司機快開走」，運將並沒有配合，而是讓警方攔查，這才救回遭騙的14萬現款。
警方在廖、黃2少身上搜出做案用的人頭帳戶提款卡、2支手機。2少供稱，他們只是負責領錢，上頭怎麼去行騙他們則不知情。新店警分局長顏旺盛呼籲，請家長平日多關心家中青少年交友狀況，切勿貪小利任詐欺車手遭受刑責，另民眾倘接獲疑似詐騙簡訊、電話，務必詳加查證，牢記「1聽」、「2掛」、「3查證」口訣，切勿輕易匯款。
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