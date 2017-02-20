獨居老婦搭公車外出 坐過站徬徨無助多虧遇到警察

2017-02-20 16:03

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市中正二分局思源街派出所警員張振哲、吳佳育，上周三早上11點執行巡邏勤務時，經過台北市汀州路、師大路口時，發現有一名老婦人在該處徘徊、神情緊張。

員警研判她可能是失智老人，上前關心，一問之下才發現老婦人原來是獨自住在文山區的83歲房姓老婦，她當天獨自搭公車外出，卻不小心坐過站，下車後又不知如何返家。

警方擔心她返家途中再出意外，主動護送她返家，同時連繫她親人多加留意。警方呼籲，為避免家中失智長者走失，平日應注意其可能活動範圍，也可在衣物上繡上聯絡方式等重要資訊，並向失智症協會登錄資料，申請「預防走失愛心手鍊」等。